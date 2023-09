Schlein | Meloni? Creano mostri | noi difendiamo tutte le famiglie

Così Ellya Otto e Mezzo, su La7. "Per i migranti il governo in questi mesi ha fatto un'unica cosa, il decreto Cutro, che chiamerei il decreto. E che ha smantellato il sistema di ...Inoltre, lesecutivoha reso piu' difficile i soccorsi in mare Invece la strada da seguire e' una Mare nostrum europea in ricordo di David Sassoli, ha sottolineatoSalvini: 'Ue sorda, difenderemo da soli nostre frontiere. Il Governo lavora insieme ad un nuovo decreto sicurezza'. Musumeci: 'Abbiamo fatto tutto il possibile'.: 'chiediamo una Mare Nostrum europea'. Nipote di Le Pen sull'isola: 'Italia abbandonata dall'Unione Europea'Così la segretaria del Pd, Elly, dagli studi di 'Otto e mezzo', su La7, in merito all'intervento della premier Giorgiaa Budapest."Noi difendiamo tutte le famiglie anche quelle a cui ...

"Noi difendiamo tutte le famiglie anche quelle a cui loro vogliono negare l'esistenza", famiglie che "loro discriminano. E' un'ingiustizia", ha detto Schlein.Elly Schlein commenta così le parole di Giorgia Meloni sulla famiglia durante il summit con Orbàn: "Ciò che minaccia le famiglie oggi è la paura di futuro, contratti precari e salari bassi. Giorgia Me ...Cala la fiducia nei confronti del governo di Giorgia Meloni. Secondo l’ultima rivelazione dell’Istituto Ixe, infatti, solo il 42% degli intervistati spiega di essere soddisfatto dell’esecutivo. Un dat ...