Schlein | da governo scarsa attenzione a investimenti su infanzia

"Sappiamo che è bastato meno di una anno alper ridurre le risorse al fondo dedicato allo 0 - 6". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly, al seminario 'Pianeta infanzia. Investiamo sul futuro' in corso al Nazareno. "Abbiamo ...Come ha detto Elly, basta chiedere agli italiani se dopo un anno distanno meglio. La destra ha disatteso tutte le promesse, vivono di lotte di potere interne e scontri pre - ...... perché lanon se la prende con il socialdemocratico Scholtz o con il socialista Sanchez ... per ciò che contestano alitaliano. Anche questo è un modo per girare la testa dell'altra ...E il capogruppo M5s avverte: 'Ora ilMeloni non cerchi stratagemmi per rimandare un ... Il suggerimento per Ellyarriva da alcuni big del partito, alcuni dei quali, stando a quanto ...

Governo, Schlein: “Meloni torna da FdI con un pugno di mosche, la destra sceglie un nemico al giorno ma… Il Fatto Quotidiano

"Dobbiamo lavorare in rete, ascoltarci, ascoltare chi lavora sui servizi educativi tutti i giorni per capire come possiamo fare insieme un salto in avanti come Paese dando le centralità che questi ser ...Roama, 14 set (Adnkronos) - "Dobbiamo lavorare in rete, ascoltarci, ascoltare chi lavora sui servizi educativi tutti i giorni per capire come possiamo fare insieme un salto in avanti come Paese dando ...Il dado è tratto. Perché se è vero che ancora non vi è l'ufficialità su Eike Schmidt come candidato sindaco del centrodestra a Firenze, è altrettanto indiscutibile come il nome del direttore degli Uff ...