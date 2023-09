Schiaffo a Biden | il Washinton Post gli consiglia di farsi da parte | troppo anziano e stanco

(Di giovedì 14 settembre 2023) Dovrebbe dire no a se stesso. Il consiglio a Joea uscire di scena viene da un blasonato opinionista del Washingtoncon ottime entratura, David Ignatius. Che ha pubblicato un articolo molto letto nel quale spiega diffusamente perché il presidente Usa non dovrebbe candidarsi nel 2024.”Non sei invecchiato nemmeno di un giorno”, ha detto ail segretario generale vietnamita Nguyen Phu Trong, durante il recente viaggio del presidente americano ad Hanoi. Ma negli States la pensano diversamente. Washingtondovrebbe ritirarsi Ignatius da voce all’opinione pubblica americana che da mesi discute sull’opportunità che il presidente ottantenne resti in pista. Anche una fetta di elettori democratici è preoccupata per l’età del presidente. Alla memoria scorrono le immagini della caduta ...

Non manca poi chi definisce grave il fatto chequest'anno non sia neanche alla Casa Bianca per l'anniversario dell'11 settembre, definendo la cosa "un insulto e unoagli americani", ...Non manca poi chi definisce grave il fatto chequest'anno non sia neanche alla Casa Bianca per l'anniversario dell'11 settembre, definendo la cosa "un insulto e unoagli americani", ..."Insulto eagli americani".si disinteressa delle vittime dell'11 settembre Il ministro dell'Economia Giorgetti ne ha parlato anche con il suo omologo tedesco, Christian Lindner, al ...Non manca poi chi definisce grave il fatto chequest'anno non sia neanche alla Casa Bianca per l'anniversario dell'11 settembre, definendo la cosa 'un insulto e unoagli americani', ...

Schiaffo a Biden, il Washinton Post gli consiglia di farsi da parte ... Secolo d'Italia

Uno schiaffo a Biden: un giudice conferma che censurava i social ... La Nuova Bussola Quotidiana

Sono trascorsi 22 anni dall’attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono da parte dei piloti di al-Qaeda. Quell’11 settembre 2001 rimarrà sempre nella storia per aver scosso gli Stati Uniti e aver sciocc ...Joe Biden non sarà a New York per la cerimonia per il 22esimo anniversario degli attentati dell’11 settembre. Il presidente ...Nel nuovo smartphone Huawei spunta un misterioso processore avanzato: come è stato possibile produrlo malgrado l’embargo hi-tech Lo scontro geopolitico passa sempre di più dalle nuove tecnologie e da ...