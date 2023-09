Schiacciato da un mezzo in aeroporto | muore un operaio

(Di giovedì 14 settembre 2023) Unche stava lavorando al rifacimento del manto stradale sulla pista dell'Marconi di Bologna è rimastoda undella sua stessa ditta, probabilmente in retromarcia, ...

A Bologna un operaio che stava lavorando al rifacimento del manto della pista dell'aeroporto Marconi è rimastoda undella sua ditta, probabilmente in retromarcia, ed è morto. L'incidente si è verificato nella notte, intorno alle 3: l'addetto, un 52enne, lavorava per un'azienda di Modena. Un ...E' successo a Bologna, dove un operaio è mortoda unin aeroporto, e nel napoletano, dove un operaio è caduto dal tetto di un capannone. L'operaio che, intorno alle 3 di notte, stava lavorando al rifacimento del manto stradale ...Un operaio che stava lavorando al rifacimento del manto stradale sulla pista dell'aeroporto Marconi di Bologna è rimastoda undella sua stessa ditta, probabilmente in retromarcia, ed è morto. È successo nella notte, intorno alle 3: l'addetto, dalle prime informazioni, era italiano e aveva 52 anni; ...Un operaio è mortoda undella sua ditta mentre stava lavorando al rifacimento del manto stradale di una pista all'aeroporto Marconi di Bologna. E' accaduto nella notte e sembrerebbe si tratti di un ...

