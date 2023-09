Schiacciato da un mezzo in aeroporto a Bologna | muore un operaio

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 14 settembre 2023) Continua la strage dei morti sul lavoro in Italia. Questa mattina unche stava lavorando al rifacimento del manto stradale sulla pista dell'Marconi diè rimastoda undella sua stessa ditta, probabilmente in retromarcia, ed è morto. È successo intorno alle 3: l'addetto, dalle prime informazioni, era italiano, aveva 52 anni e lavorava per un'azienda di Modena. Sul posto la Polaria, il 118 con ambulanza e automedica e la Medicina del lavoro, per i rilievi. Non è ancora chiaro se l'sia morto per le conseguenze dello schiacciamento o per un arresto cardiaco di poco successivo.