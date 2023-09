Scherma | Mondiali paralimpici 24 azzurri in pedana a Terni

(Di giovedì 14 settembre 2023) La rassegna iridata è in programma dal 3 all'8 ottobre al Pala- Ventiquattro schermidori italiani pronti all'assalto dei Campionati del Mondo2023. Dal 3 all'8 ottobre, sulle pedane allestite nel nuovissimo Pala, struttura che verrà praticamente tenuta a battesimo

Scherma, Mondiali di Terni: 24 gli azzurri in gara Comitato Italiano Paralimpico

TERNI (ITALPRESS) - Ventiquattro schermidori italiani pronti all'assalto dei Campionati del Mondo Paralimpici Terni 2023. Dal 3 all'8 ottobre, sulle pedane ...Bebe Vio, Rossana Pasquino, Andreea Mogos, Edoardo Giordan, Matteo Betti e Gianmarco Paolucci guidano la spedizione con sette donne e otto uomini convocati e nove tra atlete e atleti, autorizzati. Sei ...Spettacolo Milano - 13/09/2023 22:06 - Luca Szucs, la promettente atleta ungherese di scherma e una delle figure più affascinanti del circuito sportivo, ha vissuto un'estate ...