Sceneggiata pietosa di Parenzo contro la Meloni che nomina Dio | “Ma sentite cosa dice…” video

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 14 settembre 2023)in Ungheria da Orban ha mandato in tilt la sinistra fin dal mattino, nei talk show e tra i conduttori di parte. Ha lasciato di stucco laimpostata da Davidea L’aria che tira su La 7. Anzitutto la cornice: sembrava quasi colpevolizzare il premier che in una giornata difficile a Lampedusa se ne va in Ungheria dal suo “amico” Orban. Dimenticando che il summit di Budapest su natalità e famiglia è un impegno preso da tempo e che un primo ministro ha un’agenda da rispettare. E poi negando un filo rosso fondamentale: l’immigrazione e l’emergenza inverno demografico sono collegati. Ma la “visione” diè limitata all’affondola premier, che arriva subito dopo in modo imbarazzante.prende di petto la: “La frase farà ...