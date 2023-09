Scarcerato resta in cella perché mancano i bracciali elettronici

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ statodal Tribunale del Riesame di Napoli sei giorni fa, ma è ancora in, nella casa circondariale di Poggioreale,i braccialetti. A denunciare l’episodio è l’avvocato Sergio Pisani, legale di un detenuto ventenne. “È gravissimo che accada nel 2023 una cosa del genere – commenta il legale – un ragazzo di appena 20 anni aspetta da sei giorni di riabbracciare i genitori e non puòi dispositivie nessuno si cura di predisporne in numero sufficiente alle esigenze territoriali che ben conosciamo“. “Tutto ciò è inaccettabile e non degno di un Paese civile e chiedo che intervenga subito il ministro con una ispezione“, conclude Pisani. L'articolo proviene ...

commentain carcere anche l'ultimo dei sette ragazzi accusati dello stupro di gruppo di Palermo nei ... L'unico minore del gruppo inizialmente era statoper essere affidato a una ...infine il nodo legato alla latitanza di Bissoultanov. Lo straniero, all'epoca dei fatti ... Dopo essere stato, lasciò Girona e venne in seguito arrestato in Germania, per poi essere ...in carcere Samuele La Grassa, uno dei sette giovani arrestati con l'accusa di avere violentato ... non e' andato al riesame perche', dopo essere statodal Gip era andato sui social, ...in carcere Samuele La Grassa, uno dei sette ragazzi accusati dello stupro di gruppo di una ... primae poi portato in comunità, dopo la pubblicazione di alcuni video sui social e dopo ...

Scarcerato resta in cella perché mancano bracciali elettronici Agenzia ANSA

Khaled el Qaisi resta in cella, cresce la mobilitazione in Italia Il Manifesto

È stato scarcerato dal Tribunale del Riesame di Napoli sei giorni fa, ma è ancora in cella, nella casa circondariale di Poggioreale, perché mancano i braccialetti elettronici. A denunciare l'episodio ...Resta in carcere anche l'ultimo dei sette ragazzi accusati dello stupro di gruppo di Palermo nei confronti di una diciannovenne. Il tribunale del Riesame, infatti, ne ha respinto la richiesta di scarc ...Il Tribunale del riesame ha rigettato la richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Samuele La Grassa ...