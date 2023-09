Scandalo sessuale | Real Madrid | “Il club adotterà le misure opportune”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tre giocatori delle giovanili dele uno del Castilla sono stati fermati dalla polizia diper aver condiviso il video di un rapportoavuto con una minorenne. Ilspagnolo non esita a pubblicare una nota ufficiale: “Ilcomunica di aver appreso che un giocatore del Castilla e tre giocatori delC hanno rilasciato una dichiarazione alla Guardia Civil in relazione ad una denuncia per la presunta diffusione di un video privato su WhatsApp. Quando ilavrà conoscenza approfondita dei fatti,le“. SportFace.

