Scandalo Real Madrid | arrestati 3 giocatori per video a luci rosse

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tredelle giovanili delsono statiper aver condiviso unsessuale con una minorenne. Indagini in corso. >Un vero e proprio terremoto ha scosso ilnelle ultime ore. La polizia spagnola ha arrestato 3 calciatori delle giovanili del club, di cui non è stata diffusa l’identità, con l’accusa di aver condiviso una sfondo sessuale con protagonista una minorenne. Secondo le prime ricostruzioni, iavrebbero diffuso il filmato hot nella chat di squadra su WhatsApp, da dove si sarebbe propagato rapidamente. La denuncia sarebbe partita dalla madre della ragazza lo scorso 6 settembre. Si tratta di un gravissimoche rischia di allargarsi ancora. Alcuni ...

Il comunicato delMadrid " IlMadrid comunica di aver appreso che un giocatore del Castilla e tre giocatori delMadrid C sono stati ascoltati dalla Guardia Civil in relazione a una ...... il 6 settembre, la madre della ragazzina: i quattro giocatori (uno del Castilla e tre del... Un altroè pronto a travolgere il calcio spagnolo dopo il bacio strappato da Rubiales a ...Una brutta gatta da pelare per ilMadrid.in casa Juventus: Pogba positivo al doping. Ecco la sostanzaPuò essere coinvolta anche la prima squadra Tre giocatori delle categorie inferiori delMadrid sono stati arrestati per unosessuale. Lo rivela El Confidencial . I tre hanno ...

Real Madrid nella bufera: “scandalo sessuale, giocatori arrestati e ... Tuttosport

Scandalo sessuale al Real Madrid, la nota del club: "Prenderemo le misure opportune" TUTTO mercato WEB

Qualche ora dopo, il Madrid ha riconosciuto con un comunicato ufficiale che i quattro scalpellini hanno rilasciato “una dichiarazione alla Guardia Civil in merito a una denuncia per la presunta ...Scandalo a Madrid. La polizia spagnola ha arrestato tre giocatori delle giovanili del Real Madrid, dei quali non è stato diffuso il nome, con l'accusa di aver distribuito un video a sfondo sessuale ...Un calciatore del Castilla e tre della formazione C dei Blancos avrebbero inoltrato, secondo i media spagnoli, un video hard di una ragazza minorenne: tutti i dettagli ...