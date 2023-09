Sbarchi | le parole del governo mettono in difficoltà chi nelle istituzioni lavora ai soccorsi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il numero dei migranti a Lampedusa ha superato, in questi giorni come nel 2011, quello dei residenti. Oltre seimila, autonomamente giunti in banchina e nei più vari approdi dell’isola con uno sciame ininterrotto dei pericolosi gusci in ferro prodotti in serie dall’industria dei trafficanti. Non basta più il grande sforzo dellelocali, a terra e in mare, per far fronte a una situazione che Giovanni Di Leo, neo-procuratore della Repubblica di Agrigento, ha definito “prossima al collasso” e il parroco di Lampedusa don Carmelo Rizzo “un’apocalisse”. In altri tempi, i partiti oggi alavrebbero gridato, dai banchi dell’opposizione, alla cedevolezza dello Stato e all’inerzia dei suoi rappresentanti. Da settimane invece, mentre il numero deglisuperava del doppio quello dello scorso anno e di tre volte quello ...