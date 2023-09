Satelliti spenti durante il blitz in Crimea | sospetti sulle mosse di Musk

Sul suo X però, Musk ha voluto aggiungere un dettaglio importante: inon sono stati, semplicemente non erano attivati, e quindi le autorità governative hanno richiesto l'attivazione ...per aiutare Putin". Elon Musk, il retroscena in Crimea è clamorosoCon ii droni sottomarini carichi di esplosivo che si avvicinavano alla flotta russa "persero il collegamento e andarono alla deriva senza creare danni", si legge in un estratto del ...L'imprenditore da parte sua non aveva preso in considerazione che i suoisarebbero stati utilizzati a scopo bellico. Questo aspetto a Musk non piace e lo ha fatto presente in diverse ...

Elon Musk ha spento i satelliti in Ucraina durante l'attacco a ... ilGiornale.it

Spenti i satelliti Starlink per impedire un attacco verso la Russia, così Elon Musk ha ostacolato l'Ucraina Virgilio Notizie

Il sistema Starlink è rimasto inaccessibile per oltre un'ora durante il blitz di Kiev al cantiere navale di Sebastopoli. Il patron di SpaceX si difende: "Impossibile usare i satelliti dove ci sono le ...Elon Musk avrebbe ordinato di spegnere Starlink per impedire all'Ucraina un attacco con droni sottomarini contro la flotta navale russa in Crimea.Il Ceo di Tesla risponde alle accuse: “Nessun blocco all’accesso di Kiev alla rete di comunicazioni per ostacolare l’offensiva contro la flotta russa nel Mar Nero” ...