Sassuolo | Pinamonti | “Allenarsi è fondamentale | Dionisi mi sta aiutando”

(Di giovedì 14 settembre 2023) L’attaccante del, Andrea, ha parlato in una intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: “L’allenamento èe io sono abituato a prendermi ogni colpa se le cose vanno male. Però l’anno scorso non avevo fatto la preparazione coi compagni e tra infortuni e squalifiche raramente la squadra è stata al completo. Ora abbiamo cambiato qualcosa,mi staa tirare fuori le mie qualità, mi trovo meglio. Sono tanto ambizioso, la fiducia del tecnico è determinante. Se non segno non sono contento di sicuro, ma cerco di restare tranquillo. Ho lavorato su quest’aspetto. Credo comunque di essere in linea col percorso di crescita e sono soddisfatto di quanto fatto”. SportFace.

