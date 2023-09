Sassuolo | Castillejo | “Se sono qui è merito di Dionisi”

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il nuovo acquisto del, Samu, ha parlato ai social del club del suo trasferimento in neroverde. Ecco le sue parole: “Il Milan per me è stato tutto, ho vissuto 4 anni lì. E’ difficile spiegare il sentimento milanista, lo devi vivere e sentire. Ioarrivato in un periodo in cui non c’era il Milan di adesso, poi cistati cambi di allenatori, l’arrivo di Ibra e la vittoria dello Scudetto dopo tanti anni. Lo scudetto è difficile, serve continuità durante tutto l’anno e all’inizio nessuno ci credeva. E’ stata una stagione un po’ strana, non ho giocato tanto ma cistate delle partite in cui ho dato il mio contributo”. E ancora: “Primo gol in A contro il? Certe cose ti segnano, restano lì per sempre. Ho sentito tanti amici e tutti mi hanno parlato ...

Samu Castillejo, ex giocatore del Milan ora al Sassuolo, ha raccontato dei suoi 4 anni in rossonero: "Il Milan per me è stato tutto, ho vissuto 4 anni lì. È difficile spiegare il sentimento milanista, ..."