Santori | la sardina che affoga nel pesto

(Di giovedì 14 settembre 2023) Il nostro problema è che abbiamo un dannato bisogno di eroi. Il circuito mediatico ha bisogno di personaggi di cui innamorarsi. Esaltati, e poi scaricati nel giro di qualche mese. Pensiamo ad Aboubakar Soumahoro, passato da paladino degli ultimi, osannato in ogni salotto, a ingenua comparsa in spinosi casi di famiglia legati ad oscure cooperative. Pensiamo a Greta Thunberg, passata da eroina minorenne delle nuove generazioni, a ideologa del peggior fanatismo green. Da ultimo, occorre registrare la triste parabola di Mattia, il leader delle sardine. Quelli che una volta riempivano le piazze e sui giornali venivano descritti come “il futuro della politica”. Ecco, il Che Guevara col cerchietto che doveva scalare il Pd, per ora ha scalato solo una pianta di cannabis. Per trovare disperatamente spazio sotto ai riflettori,si è fatto ...

"Non dovrebbero stupire le boutade dell'exMattia, ora consigliere comunale Pd a Bologna - scrive Berrino - ma questa volta ci ha di nuovo stupito, naturalmente in negativo. ..."Non dovrebbero stupire le boutade dell'exMattia, ora consigliere comunale Pd a Bologna, ma questa volta ci ha di nuovo stupito, naturalmente in negativo. Paragonare un vasetto di cannabis a uno di pesto, affermando che tutti ...Liguria. Un vasetto di pesto portato in consiglio comunale a Bologna da Mattia, ex "" oggi consigliere del Pd, fa scoppiare la polemica. Tutta colpa della "dimostrazione" cheha voluto dare per dirsi contrario alla decisione del governo di inserire nel ...Damilitante a volto (disturbatore) della sinistra. Dal movimento ittico dei girotondini in ... Eccolo, Mattia, che dopo aver invitato i bolognesi a consumare cannabis in piazza, si è ...

Ex Sardina Santori associa pesto e cannabis, Liguria si ribella Agenzia ANSA

"Cannabis pericolosa come il pesto", bufera sull'ex 'Sardina' Santori GenovaToday

L'ex idolo della nuova sinistra paragona la celebre salsa ligure alla cannabis. E c'era chi gli aveva aperto le porte del Nazareno ...Il governatore Toti: “Io mangerei più pesto e mi farei meno canne”. A Genova la Lega chiederà un danno d’immagine. La polemica arriva fino al parlamento europeo ...Ha scatenato polemiche e reazioni in Liguria il gesto del fondatore del movimento delle 'sardine' ora consigliere comunale del Pd a Bologna Mattia Santori, che nei giorni scorsi ha portato in aula a P ...