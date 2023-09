Sant’Antonio a Posillipo | vista sul Vesuvio e sui rifiuti – FOTO

Cartacce, bicchieri, rimasugli di torte e dolci, bottiglie sono solo alcuni dei rifiuti che lastricano la pavimentazione stradale della terrazza panoramica di. Purtroppo non ...Sei anni di fidanzamento e un matrimonio celebrato nella chiesa dinel 1996 a rinsaldare un legame che si è tradotta nel riferimento saldo, imprescindibile per Cannavaro , ...... è stata formalmente riaperta al culto la chiesa di...quelli pontifici regionali di Molfetta per la Puglia e...E osservata dalla chiesa didiventa uno scorcio indimenticabile, perché lo sguardo abbraccia il Golfo, il lungomare per arrivare fino al Castel dell'Ovo, l'imponente ...

Sant'Antonio a Posillipo, vista sul Vesuvio e sui rifiuti 2a News