Sanremo | Fedez | ' avrei dovuto supportare Chiara | ma non ero lucido' **

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "E' uscita la puntata speciale si Sanremo di 'The Ferragnez'. Un'importante esperienza professionale diche iocosì come lei ha sempre fatto con me. Purtroppo come tutti sapete non è andata così. Era un periodo in cui non eroed è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero". A scriverlo ènelle sue stories, all'indomani dell'uscita della puntata speciale della serie tv 'The Ferragnez' sull'esperienza dei due a Sanremo. "Sono molto dispiaciuto -prosegue- per ciò che non sono riuscito a fare e per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto su me stesso, la mia salute mentale e sulla mia relazione cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia".