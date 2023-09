San Marzano sul Sarno | abbattimento ponte Marconi | sopralluogo del governatore De Luca

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl presidente della Regione Campania, Vincenzo De, ha effettuato una visita ispettiva ieri pomeriggio presso il cantiere didel, situato sul territorio comunale Sansul. Questa opera, a lungo oggetto di preoccupazione per motivi di sicurezza, è stata finalmente al centro dell’attenzione delle autorità regionali e locali. Durante la visita, ilsi è informato personalmente sullo stato di avanzamento dei lavori mentre l’Assessore Bonavitacola ha illustrato dettagliatamente le fasi del progetto, che vanno dalla demolizione delfino al decespugliamento dell’area lungo il fiumeper 12 chilometri e la messa in sicurezza del luogo, che è stato a ...

È cominciata oggi, trae Angri, la demolizione del Ponte Marconi, uno dei principali "ostacoli" al completamento del piano di depurazione delle acque del Sarno. Si tratta di un'accelerazione decisiva del piano ...Al via le operazioni di demolizione del Ponte Marconi , situato fra Angri esul Sarno. A partecipare all'avvio delle operazioni il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, del vicepresidente, Fulvio Bonavitacola e del sindaco di, Carmela ..

Il sindaco Carmela Zuottolo a margine della visita di Vincenzo De Luca sul Ponte Marconi ha voluto chiarire il suo impegno per questo annoso problema che affligge ben tre comunità. Guarda anche San ...StampaÈ cominciata oggi, tra San Marzano e Angri, la demolizione del Ponte Marconi, uno dei principali "ostacoli" al completamento del piano di depurazione delle acque del Sarno. Si tratta di un'accel ...