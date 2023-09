San Giuliano Martire | presentato il volume dedicato al Patrono di Giugliano

(Di giovedì 14 settembre 2023) Dopo le celebrazioni del quarto centenario di Sanavvenute l’anno scorso in cui è stato annunciato la stesura di un libroaldi, ieri è statoil. Nella collegiata di Santa Sofia in Piazza Matteotti, casa del Santo si è tenuto l’incontro di presentazione. Pagine di storia, testimonianze L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

A completare le celebrazioni del centenario lo spettacolo al teatro Galli Il ragazzo e la città, e l'intitolazione di una piazza, a borgo, particolarmente amato dall'intellettuale. Anche ...Con in più la 'sorpresa' dell'intitolazione di una piazza, nel suo amato borgo. Il rapporto tra Zavoli e Rimini non si è mai interrotto perché la materia di cui sono fatti è comune. A ...... Arnara, Boville Ernica, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Falvaterra, Ferentino, Frosinone, Fumone,di Roma, Morolo, Pastena, Patrica, Pofi, Ripi,Giovanni Incarico, Strangolagalli, ...Con in più la 'sorpresa' dell'intitolazione di una piazza, nel suo amato borgo. Il rapporto tra Zavoli e Rimini non si è mai interrotto perché la materia di cui sono fatti è comune. A ...

San Giuliano Terme, restauro lapidi di Palazzo Niccolini: la Soprintendenza dà l'ok PisaToday

Avviso trasporto scolastico (servizio e fermate) Comune di San Giuliano Terme

Un airone bianco maggiore (Ardea alba) ed una garzetta (Egretta garzetta) si dividono il posatoio in compagnia di una nutrita ...Per altri quattordici imputati, assolti dalle stesse accuse relative al Dop, il processo prosegue solo per contestazioni relative ad altri marchi ...La città e il territorio riminese continuano anche nel cuore di settembre a proporre un calendario ricco di appuntamenti e occasioni d'incontro ...