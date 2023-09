Sampdoria | non solo Mustafi | anche Tuia | Donati e Feddal nel casting

La lezione della Regginaè servita Bisogna stare attenti a chi rileva le società e controllare ...e per questo i miei legali stanno valutando se è possibile rivalerci sulle azioni della, ......Leonardo Benedetti sta convivendo con un fastidio al ginocchio. L'infiammazione ha impedito al calciatore di prendere parte alle ultime gare blucerchiate, ma le terapie conservative...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Un attacco duro e puro quello di Massimo Cellino nei confronti di Andrea Radrizzani , proprietario della, cheavrebbe onorato un debito risalente al 2017, quando aveva ceduto il Leeds United al gruppo 49ers Enterprises. Ci sarebbe da ripagare un prestito in rate annuali da oltre un milione ...Laè attiva sul mercato su più fronti. A centrocampo per rimpiazzare l'infortunato Benedetti, per il quale c'è pessimismo etornerà in campo molto presto. Per questo motivo i blucerchiati ...

Sampdoria, Cellino sfida Radrizzani: "Non mi paga un debito, potrei ... Telenord.it

Cellino contro Radrizzani: 'Non mi paga le rate, pignoro le quote ... Calciomercato.com

Grandi manovre in difesa per la Sampdoria, che ha perso Alex Ferrari e cerca tra gli svincolati un giocatore affidabile fisicamente a cui affidare la regia del repato arretrato. I blucerchiati stanno ...L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pajtim Kasami (nato a Struga,."L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pajtim Kasami (nato a Struga, Macedonia del Nord, il 2 giugno 1992). Il ...