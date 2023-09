Sampdoria | Ferrero | 'Sto con Cellino | Radrizzani con me si è comportato male Sulla Roma'

Così ha dichiarato l'ex presidente dellaMassimodurante la trasmissione di Radio Cusano Campus e Cusano Italia tv 'non solo sport'.sposa la causa di Massimo ...Antonio Cassano (LaPresse) - calciomercato.itLo ha rivelato l'ex Presidente della, Massimo, durante il programma ': non solo sport' in onda il lunedì su 'Radio Cusano Campus'.'Mi sarebbe piaciuto avere Antonio Cassano come Direttore Sportivo della mia Samp. Avevo anche cercato Gasperini per allenare'. Lo ha detto l'ex presidente della, Massimo, durante il suo show ': non solo sport' su Radio Cusano Campus: 'Allanon ho avuto il tempo necessario purtroppo, mi sarebbe piaciuto avere Cassano come ..."Mi sarebbe piaciuto avere Antonio Cassano come Direttore Sportivo della mia Samp. Avevo anche cercato Gasperini per allenare". Queste le parole dell'ex Presidente della, Massimo, durante il programma ": non solo sport" in onda il lunedì su Radio Cusano Campus. L'ex Presidente blucerchiato si è soffermato sul suo rapporto con l'ex talento ...

Ferrero: “Radrizzani salvato la Sampdoria con soldi non suoi. Che errore dire che…” ItaSportPress

L'ultima di Ferrero: persa la Sampdoria, dopo Perugia e Ternana ora ... Telenord.it

Sampdoria, Flavio Briatore approva la gestione di Radrizzani e Manfredi: il club è in buone mani. E su un suo investimento nel calcio l'imprenditore tronca L ...Sull'affondo di Cellino nei confronti di Radrizzani, Ferrero dice la sua: "Sani il suo debito". L'intervista esclusiva su Radio Cusano Campus ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...