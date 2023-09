Salvini | Non invito Cateno De Luca a Pontida | ci insulta sempre

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 14 settembre 2023) «InvitareDe? No. Ha idee diverse dalle nostre eun giorno sì e un giorno no. Io non mi autoa casa di nessuno. Io sono abituato ad andare a una festa di compleanno se il festeggiato mi invita ». Lo ha detto il vicepremier Matteo, a Caltanissetta, alla prima festa della Lega in Sicilia, in merito alla pec con cui il leader di Sud chiama Nord e sindaco...