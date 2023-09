Salvini | i numerosi sbarchi sono un atto di guerra

(Di giovedì 14 settembre 2023) Record dia Lampedusa. In 48 orearrivati sull’isola oltre settemila migranti.attacca l’UE e afferma: “Iundi”. Lampedusa: record diRecord dia Lampedusa. In 48 oregiunte sull’isola oltre settemila persone, arrivate attraverso quasi duecento imbarcazioni diverse. La situazione a

... "La destra politica italiana ha una nostra storia, haesponenti militari che hanno avuto ... Ha detto "cose coraggiose sì" ma verrà inglobato da personaggi come Matteo. Tirato per la ...La decisione di inserire nuovi autovelox, ha un legame con iincidenti stradali che negli ...ha ribadito il suo no al loro utilizzo come mezzo per fare cassa, mentre il loro utilizzo ...L'introduzione di un ticket diversificato o di una vignetta potrebbe indurre iospiti che ... " Andiamo avanti con la procedura di infrazione" ha ribadito il ministroin apertura del ......per questo abbiamo anche centinaia di Teatri in Italia ed allora perché non abbattiamo il... sarà il marchio di questa nuova amministrazione di Pieve di Teco Oppure i sempre più...

Marine Le Pen sul palco di Pontida. Salvini recupera gli antichi valori Affaritaliani.it

Da tutta la Granda i pullman per la festa della Lega di Pontida Cuneo24

Nella giornata di oggi, presso la sede del Comando generale delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, si è svolto il primo workshop EMSWe European Maritime Single Windows environment, nato sulla ...Per il ministro Salvini Milano non è una città adatta alle biciclette, ma cosa stiamo facendo per renderla tale ed evitare tragici incidentiAltro grave incidente a Milano, dove questo pomeriggio una 55enne in bicicletta è stata investita da un'auto. (ANSA) ...