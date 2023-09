Salute | Malavasi Pd | Ora dermatite atopica nel Piano nazionale cronicità e Lea

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. (Adnkronos) - "In questo momento abbiamo bisogno che lavenga riconosciuta anche nella seconda parte deldellee soprattutto che venga inserita all'interno dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) per supportare maggiormente i pazienti e le loro famiglie che devono comunque affrontare significativi costi diretti (sanitari o sociosanitari) e indiretti che riguardano l'esposizione sul fronte lavorativo, sociale, affettivo e nel caso dei bambini sul fronte della scuola”. Così all'AdnkronosIleniadeputata del Pd della Commissione Affari Sociali, a margine della conferenza stampa da lei fortemente voluta oggi – Giornata mondiale della...

Così all'AdnkronosIleniadeputata del Pd della Commissione Affari Sociali, a margine della conferenza stampa da lei fortemente voluta oggi - Giornata mondiale della dermatite atopica ...... su iniziativa dell'onorevole Ilenia, l'Associazione nazionale dermatite atopica (AndeA) ...verso una patologia che ha un forte impatto negativo sulla qualità di vita e sullapsicologica ...... su iniziativa dell'onorevole Ilenia, l'Associazione nazionale dermatite atopica (AndeA) ...verso una patologia che ha un forte impatto negativo sulla qualità di vita e sullapsicologica ...Quando si tratta di

Salute, Malavasi (Pd): "Ora dermatite atopica nel Piano nazionale ... Adnkronos

Dermatite atopica inclusa nel Piano nazionale cronicità e Lea: le ... Avvisatore.It

"Per garantire una migliore presa in carico dei pazienti, uniformità ed equità di accesso alle cure" ...Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - Colpisce circa 3 milioni di persone, sebbene con diversi livelli di gravità. È la dermatite atopica, ...Istituzioni, pazienti e comunità scientifica riuniti oggi per iniziativa di sensibilizzazione ...