Una vergogna, come una vergogna è voler venire a patti con un: la Tunisia ha negato l'ingresso a cinque membri della commissione Affari esteri del ... Il governo del presidente Kaisnon ha ......deceduto "un uomo coraggioso" che non aveva avuto paura "di fronte a un dominatore o a un". ... Nel settembre 2022 il presidenteha emanato il decreto legge 54, una durissima normativa sui ......deceduto "un uomo coraggioso" che non aveva avuto paura "di fronte a un dominatore o a un". ... Nel settembre 2022 il presidenteha emanato il decreto legge 54, una durissima normativa sui ...Una vergogna, come una vergogna è voler venire a patti con un: la Tunisia ha negato l'ingresso a cinque membri della commissione Affari esteri del ... Il governo del presidente Kaisnon ha ...

Saied il tiranno vieta l’ingresso in Tunisia a una delegazione dell’Europarlamento Globalist.it

Tunisia e migranti: l’Europa in ginocchio dal tiranno Saied Focus on Africa

La Tunisia ha negato l'ingresso a cinque membri della commissione Affari esteri del Parlamento europeo che avrebbero dovuto visitare il paese. Avevano criticato Saied ...Il posto per un giornalista indipendente nella Tunisia di Kais Saied Il carcere. La denuncia della Fnsi: “Torna dietro le sbarre il giornalista di Radio Mosaique Khalifa Guesmi, fermato dalle forze d ...