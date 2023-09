SAD ‘Cava de’Tirreni e Valle dell’Irno’ | eletti Presidente e Vice Presidenti

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDopo i vari esiti negativi dei confronti tenutisi tra le “parti politiche” a capo delle amministrazioni costituenti il SAD “Cava dè Tirreni edell’Irno”, percorso durato alcuni mesi, ieri finalmente la fumata bianca nell’assemblea che ha eletto, il Sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, eil Sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, ed il Sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma. Con l’elezione dei principali organi statutari di “natura politica” si può finalmente dare seguito a tutti i successivi atti per l’insediamento del principale organo tecnico, ovvero l’Ufficio di Piano, per il quale atto è stata già convocata una nuova Assemblea per il 26 di questo mese. Il risultato raggiunto è di grande valenza sociale perché nel perimetro del SAD “Cava dè ...