Ryanair | errori rapporto Enac hanno ingannato governo | Di Palma si dimetta**

(Di giovedì 14 settembre 2023) Roma, 14 set. - (Adnkronos) - Considerando che "il falsoprodotto dall'e presentato alItaliano sul prezzo dei biglietti aerei" avrebbe indotto in errore l'esecutivo Ryanair chiede al presidente dell'Ente Pierluigi Di"di assumersi la responsabilità e di dimettersi". Lo segnala in una nota la compagni irlandese sottolineando "i molteplicineltra cui false affermazioni su biglietti aerei (inesistenti) da 1.000 euro, false affermazioni su algoritmi inesistenti relativi a telefoni cellulari, geolocalizzazioni o browser Internet e false affermazioni su regimi di oligopolio nel mercato italiano". Ryanair "ritiene inaccettabile che il Presidente della Direzione del trasporto aereo italiano non abbia spiegato con precisione il ...

Molta responsabilità ricade sulle compagnie aeree low cost:è infatti la compagnia aerea ...extra per ogni tipo di servizio aggiuntivo o delle politiche di tolleranza - zero nel caso di...Altra conseguenza è cheper la stagione autunno - inverno 2023/24, quella che parte a ... i suoi scheletri sono venuti tutti alla luce, ha ammesso glie ha accettato la condanna. Oggi è ...Occorre invece capire che noi non siamo un'isola felice o infelice e che, per esempio, non ... Infatti, il costo dei suoisarà pagato dagli italiani. Come il beneficio delle sue scelte ..."Ho chiamato la hotlineper chiarire se tale promozione esiste o è opera di truffatori. Il ... non possiamo più tanto contare sudi ortografia per identificare una truffa. La truffa "...

Ultimo'ora: **Ryanair: errori rapporto Enac hanno ingannato ... La Svolta

Ryanair chiede le dimissioni di Di Palma (ENAC) Italiavola & Travel –

Le compagnie aeree Ryanair ed EasyJet hanno inferto un duro colpo al governo italiano in seguito all’approvazione di un decreto che ha fissato un tetto alle tariffe per i collegamenti verso le isole, ...Zaino ideale per volare con Ryanair, ora disponibile a soli 34,99€. E non è tutto: c'è uno sconto del 7% e un coupon aggiuntivo di 5€.