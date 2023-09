Russia | Putin-Kim | ambasciatore russo | ' noi liberi di interagire con chi vogliamo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 settembre 2023) Washington(Adnkronos) - Gli Stati Uniti stanno cercando di presentare un dialogo produttivo trae Nordcorea come un fattore di instabilità nel mondo, il che provoca non solo sconcerto, ma anche rifiuto. E' l'opinione espressa dall'a Washington Anatoly Antonov, commentando le dichiarazioni dei funzionari americani riguardo alla visita del leader nordcoreano Kim Jong-un in. "Gli Stati Uniti non hanno il diritto di insegnarci come vivere. La, una potenza nucleare responsabile, membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è in grado di decidere autonomamente con chi. Il dialogo nordcoreano come fattore di instabilità nel mondo causa non solo sconcerto, ma anche rifiuto", ha detto il diplomatico su Telegram.