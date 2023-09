Rugby | un lungo stop per l’Italia tra la prima e la seconda partita dei Mondiali Forma da trovare per i primi di ottobre?

(Di giovedì 14 settembre 2023) Si disputa questo fine settimana il secondo turno dellaWorld Cup, con le squadre che ancora devono esordire che scenderanno in campo, mentre per moltezioni sarà già il secondo impegno iridato. Non ci sarà, però,, che dopo aver esordito contro la Namibia sabato scorso tornerà in campo solo mercoledì prossimo, quando affronterà l’Uruguay. Un calendario, quello azzurro, che potrebbe favorire i ragazzi di Crowley? Lapremessa da fare è che, pensando a un’ipotetica lotta per i quarti di finale,ha avuto un calendario favorevole, affrontando le duezioni più “deboli” a inizio torneo, per poi giocarsi tutto nei match finali. Questo significa avere 160 minuti digiocato nelle gambe, aver potuto lavorare sugli schemi, correggere ...

Si disputa domani sera, con calcio d’inizio alle ore 21.00, il secondo match del lungo weekend della Rugby World Cup 2023. E a Tolosa scenderanno in campo la Nuova Zelanda e la Namibia, entrambe uscit ...Si disputa questa sera, con calcio d’inizio alle ore 21.00, il primo match del lungo weekend della Rugby World Cup 2023. E a Lille scenderanno in campo i padroni di casa della Francia e l’Uruguay, con ...Passano il primo turno sulla strada della qualificazione ai campionati élite di categoria e domenica 17 settembre altra gara secca a eliminazione diretta, in casa di Parma ...