Rugby | Mondiali 2023 | tutto facile per la Francia | 27-12 all’Uruguay

(Di giovedì 14 settembre 2023) Seconda vittoria in due partite per laaidicasalinghi. I beniamini del pubblico dopo essersi imposti sugli All Blacks all’esordio, nella seconda giornata del Gruppo A battono 27-12 l’Uruguay. Allo stadio Pierre Mauroy di Villeneuve-d’Ascq dominio per la squadra transalpina guidata da Galthié che trova anche il punto di bonus e si porta in testa al raggruppamento che comprende anche l’Italia. Una sola meta, quella firmata da Hastoy al 12’ per i padroni di casa che comunque chiudono il primo tempo avanti 13-5 grazie al piede di Jaminet. Vantaggio che si amplia nella ripresa: a segno Mauvaka e Bielle-Barrey per chiudere i conti, mentre in casa uruguaiana il timbro di Amaya. Foto: Lapresse

Seconda vittoria su due giornate per la Francia al Mondiale di rugby 2023. I transalpini battono 27-12 l'Uruguay al termine di una partita più equilibrata di quanto probabilmente si aspettasse la formazione di Galthie.

Incredibile incidente per il tallonatore della Scozia, Dave Cherry: per lui commozione cerebrale e prognosi di 12 giorni ...Si disputa questa sera, con calcio d’inizio alle ore 21.00, il primo match del lungo weekend della Rugby World Cup 2023. E a Lille scenderanno in campo i padroni di casa della Francia e l’Uruguay, con ...Si disputa domani sera, con calcio d’inizio alle ore 21.00, il secondo match del lungo weekend della Rugby World Cup 2023. E a Tolosa scenderanno in campo la Nuova Zelanda e la Namibia, entrambe uscit ...