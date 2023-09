Romano | la Rocca viscontea riapre dopo i lavori Le immagini in anteprima

(Di giovedì 14 settembre 2023)di Lombardia.tanta attesa, sarà finalmente riaperta al pubblico venerdì (15 settembre) alle 17 ladella città, in occasione della manifestazione “Medievale“, quando le vie e piazze del centro storico si animeranno con spettacoli, armigeri, arcieri e falconieri in costumi d’epoca. L’inaugurazione,una serie di importantidi ristrutturazione, permetterà ai visitatori di percorrere i camminamenti orlati da merli ghibellini straordinariamente ben conservati e di accedere a tre delle quattro torri. Si potranno ascoltare storie su alcune stanze arredate con dettagli che rievocano la vita dei soldati che secoli fa abitarono il castello, e sulle sinistre celle dei condannati, che presentano ancora le scritte originali di alcuni ...

La Rocca verrà svelata ai cittadini venerdì (15 settembre) in occasione delle celebrazioni di Romano medievale. Più di 300 le prenotazioni arrivate per il primo weekend di visite ...