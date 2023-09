Roma | ucciso un 38enne in un agguato a Tor Bella Monaca Fermato un sospettato

(Di giovedì 14 settembre 2023) Intorno alle 17 di giovedì 14 settembre un uomo è rimasto vittima di unmentre era nella sua auto in via Ferdinando Quaglia, a, in zona Tor. Si tratterebbe di Daniele Di Giacomo, 38 anni, con precedenti per lesioni e altri reati, che era insieme alla moglie, rimasta ferita a una gamba e trasportata al Policlinico Tor Vergata. Dopo poche ore è statoun uomo,dell’omicidio. L’assalitore, secondo i primi accertamenti effettuato dalla squadra mobile e dalla polizia scientifica, ha sorpreso la vittima uccidendola con un’arma da fuoco. «Ho visto un uomo sparare contro quell’auto, sei colpi in sequenza, e poi fuggire. Aveva la barba», ha raccontato un testimone, «ero in strada con i miei figli, la gente urlava. Sono stati attimi di terrore. Io ho ...

Altri casi a. Uomoin un agguato. L'episodio è stato registrato nel pomeriggio di giovedì 14 settembre all'uscita del bar tabacchi al 168 di via Paolo Ferdinando Quaglia, nella zona ...Intorno alle 17 di giovedì 14 settembre un uomo è rimasto vittima di un agguato mentre era nella sua auto in via Ferdinando Quaglia, a, in zona Tor Bella Monaca. Si tratterebbe di Daniele Di Giacomo, 38 anni, con precedenti per lesioni e altri reati, che era insieme alla moglie, rimasta ferita a una gamba e trasportata al ...19.28 Spari aun uomo di 38 anni Agguato mortale a. Un uomo è stato freddato a colpi di pistola mentre era a bordo della sua auto assieme alla sua compagna nel quartiere Casilino. La donna, 26 ...Leggi Anche Don Coluccia dopo l'agguato a: 'Pensavano di farmi fuori ma tornerò in strada' - Il prete ricevuto da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi Testimone: 'Sei colpi, paura tra passanti' 'Ho visto un umo sparare contro quell'auto, sei ...

Roma, ucciso un 38enne in un agguato a Tor Bella Monaca ... Open

Omicidio a Roma, uomo ucciso in un agguato a Tor Bella Monaca RomaToday

Agguato mortale a Tor Bella Monaca, a Roma, dove un uomo di 38 anni è stato ucciso mentre si trovava in macchina con la compagna. La vittima, Daniele Di Giacomo, era un volto noto alle forze ...Un uomo è stato fermato in serata per l’omicidio di Daniele Giacomo, ucciso a colpi di pistola a Tor Bella Monaca ...La mamma dell’uomo ucciso a colpi di pistola in strada in via della Quaglia a Tor Bella Monaca ha gridato: “Siamo tutti colpevoli” ...