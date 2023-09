Roma | striscione a Trigoria | “Testardamente Mourinho”

Leggi su sportface

(Di giovedì 14 settembre 2023) Laha 1 punto in 3 partite in questo avvio di stagione, ma Josènon è in discussione per i tifosi. Nella giornata di oggi, prima della seduta di allenamento, uno dei gruppi organizzati della Curva Sud ha esposto unoall’esterno del centro sportivo di. “Ostinatamente!”, è il messaggio di sostegno all’indirizzo dello Special One e della squadra. Domenica latornerà in campo per sfidare l’Empoli in una quarta giornata di campionato che rischia di essere già un crocevia di ambizioni. La squadra giallorossa, con Lukaku e Dybala che potrebbero debuttare insieme dal 1?, non può permettersi di perdere ulteriore terreno dalle altre big. All’Olimpico è atteso l’ennesimo sold out dell’era ...