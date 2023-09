Roma | spari a Tor Bella Monaca | ucciso un uomo

(Di giovedì 14 settembre 2023) (Adnkronos) – Omicidio aa Toroggi 14 settembre. E' morto l'ferito nel pomeriggio da colpi d'arma da fuoco in via Paolo Ferdinando Quaglia. Inutili i tentativi di rianimarlo sul posto. Trasportata in ospedale, invece, la compagna centrata da un proiettile a un ginocchio. L'omicidio sarebbe avvenuto in un vero e proprio agguato. I poliziotti della Squadra Mobile, sul posto per i rilievi, avrebbero infatti trovato dei fori di proiettile sullo sportello lato guida dell'auto della vittima. (di Silvia Mancinelli) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

a Tor Bella Monaca , morto un uomo. Ferita a un ginocchio la compagna, che è stata trasportata in ospedale. I fatti sono avvenuti oggi pomeriggio nel quartiere didove alcuni giorni fa è ...in strada a Tor Bella Monaca. Un uomo è gravissimo dopo esser stato ferito, pochi minuti fa, da colpi d'arma da fuoco che hanno ferito anche la compagna che era insieme a lui, colpendola a un ...in strada a Tor Bella Monaca. Un uomo è morto dopo esser stato ferito, pochi minuti fa, da colpi d'arma da fuoco che hanno ferito anche la compagna, insieme a lui, centrata a un ginocchio. Sul ...Ferita la compagna Omicidio aa Tor Bella Monaca oggi 14 settembre. E' morto l'uomo ferito nel pomeriggio da colpi d'arma da fuoco in via Paolo Ferdinando Quaglia. Inutili i tentativi di rianimarlo sul posto. Trasportata in ...

Omicidio a Roma, uomo ucciso in un agguato a Tor Bella Monaca RomaToday

Tor Bella Monaca, oggi omicidio a Roma: uomo ucciso in agguato Adnkronos

Agguato mortale questo pomeriggio a Roma. Spari in strada a Tor Bella Monaca. Un uomo, intorno alle 17.15, è stato freddato mentre era a ...Spari in strada a Tor Bella Monaca. Un uomo è gravissimo dopo esser stato ferito, pochi minuti fa, da colpi d’arma da fuoco che hanno ferito anche la compagna che era insieme a lui, colpendola a un ...Spari in strada a Roma nel quartiere di Tor Bella Monaca. Un uomo è morto dopo esser stato ferito, pochi minuti fa, da colpi d'arma da fuoco che hanno ferito anche la ...