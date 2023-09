Il traffico è deviato verso Lungotevere Questa notte a Piazza Venezia,, "si è verificato unoin uno dei cantieri della Metro C che ha interessato anche la parte carrabile della Piazza. Il traffico è deviato verso Lungotevere con ripercussioni sul ...commenta Aunoha interessato uno dei cantieri della Metro C , in piazza Venezia, creando problemi anche alla parte carrabile in superficie. Lo rende noto il Campidoglio , aggiungendo che 'il ...- - > Comune di. Disagi, deviazioni e rallentamenti su tutta la zona del centro per unoavvenuto nella notte in uno dei cantieri della metro C di piazza Venezia. A renderlo noto lo stesso ...Traffico in tilt nel centro di. Questa notte a Piazza Venezia si è verificato unoin uno dei cantieri della Metro C che ha interessato anche la parte carrabile della piazza, all'altezza dell'ingresso di via del ...

Roma, smottamento nel cantiere della Metro C a piazza Venezia: traffico deviato TGCOM

Roma, smottamento in cantiere Metro C: traffico deviato in piazza Venezia Adnkronos

Uno smottamento avvenuto nella notte a Piazza Venezia, in uno dei cantieri della metro C, ha creato importanti disagi alla circolazione.(Adnkronos) – Questa notte a Piazza Venezia, Roma, “si è verificato uno smottamento in uno dei cantieri della Metro C che ha interessato anche la parte carrabile della Piazza. Il traffico è deviato ve ...Ancora caos a Roma, questa volta nell'area di Piazza Venezia e del Lungotevere per un evento completamente inaspettato che ha mandato su tutte le furie i romani sulle strade. Clicca qui di ...