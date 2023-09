Roma | cane morde una bimba che lo spinge in strada L’avvocato | “Il proprietario non ha colpa”

(Di giovedì 14 settembre 2023) “Un cagnolino tenuto al guinzaglio aspetta insieme alla sua proprietaria, fuori da un’attività commerciale, che l’amica della sua compagna umana finisca le compre ed esca. Improvvisamente una bambina arriva correndo alle spalle dele proprietaria e va ad urtare con forza contro l’animale che, sobbalza spaventato e reagisce ‘pinzando’ la gamba della, provocandole una piccola escoriazione”. A raccontarlo è l’Associazione Earth. “I genitori della bambina – prosegue l’Associazione – sporgono denuncia per lesioni colpose ex art. 590 c.p”. La proprietaria delsi rivolge allo sportello legale di Earth e la pratica viene seguita dall’ Avv. Silvia Perin, responsabile capitolina di Earth, che in tribunale ha evidenziato come “non sia ravvisabile alcunaper l’accaduto, in quanto oltre ad esserci stato il ...

"È necessario ricordare che la responsabile penale del proprietario di un cane, diversamente dalla responsabilità civile per danni, non può essere presunta ma deve essere accertata ", Spiega ...Un incidente innocente, che però aveva fatto scattare una reazione inaspettata del cane. Il fatto è accaduto a Roma, dove un giorno una bambina per correre dentro un centro commerciale, aveva spintona ...