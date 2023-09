Roma 2023 | il film documentario ZUCCHERO - Sugar Fornaciari in anteprima

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 14 settembre 2023) Ildi Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano sarà presentato inalla diciottesima edizione della Festa del Cinema didi Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano sarà presentato insabato 21 ottobre alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di. Ilracconta lo straordinario artista attraverso le sue parole e quelle di colleghi e amici come Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e ...