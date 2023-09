Róisín Murphy | i tifosi di Barbero e i social come curve dello stadio

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 14 settembre 2023) C’è una differenza tra la tifoseria sportiva e la fede religiosa? E, soprattutto, si ha alcuna speranza che la propria comprensione del mondo generi prosperità economica per sé e per gli eredi quando si è incapaci di capire cosa conduca la gente a tifare per l’esistenza d’un dio o per la vittoria d’una squadra? È una domanda che mi sono sempre fatta – non diventerò dunque mai un’autrice di bestseller, se quelli che guardano la partita di calcio mi sembrano con ogni evidenza degli imbecilli, e quelli che guardano la partita di calcio costituiscono il grande pubblico? – ma me la faccio molto più spesso da quando è diventato impossibile sfuggire alla tendenza collettiva a formare le squadre. La gente sta sull’internet per fare le squadre. Per schierarsi con qualcuno. Per offendersi a nome di qualcuno. Per tenere contro qualcun altro. E questo qualcuno e questo qualcun altro praticamente ...