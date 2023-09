Roberto Vannacci | «Non mi pento del libro L’appello di Mattarella? Non commento | ma sottoscrivo»

(Di giovedì 14 settembre 2023) Nel corso del suo intervento alla giornata conclusiva del meeting di Rimini, il presidente della Repubblica Sergioaveva fatto alcune dichiarazioni in merito alle «identità plurali delle nostre comunità», definendole «il frutto del convergere delle identità di ciascuno di coloro che le abita» e ricordando che «è il valore della nostra Patria, del nostro straordinario popolo». Parole che in molti, sebbene senza alcun riferimento diretto, hanno ricollegato al caso del generalee del suo. Ma, sembra, non il diretto interessato. Il quale oggi, in occasione del convegno ‘Libertà al contrario. Perché difendere la libertà di parola contro ogni censura‘ organizzato da Nazione Futura a Roma, ha dichiarato di «sottoscrivere e non commentare» le parole del Presidente della Repubblica. «Nel mio– ...

Non possiamo interpretare a senso alternato il limite dell'offesa", le parole del Generale, a margine di una conferenza romana sul suo libro "Il Mondo al Contrario", presso il Centro ...Anche perché mi risulta che le accuse mosse in maniera ingiustificata si possa tramutare in diffamazione", le parole del Generale, in occasione di una conferenza romana sul suo libro ..."Guardate che io sono della truppa", dice ai giornalisti. Quindi carica il borsone pieno di libri e nonostante il colpo della strega si avvia a piedi verso la stazione Termini.di salire sul treno della politica per il momento non vuole saperne. Anzi vuole scendere, e di corsa, da quello su cui qualcuno vorrebbe farlo salire. Quello della Cosa nera che ..."Ogni giorno prendo coscienza del fatto che i contenuti del mio libro sono condivisi da una buona fetta della popolazione. Accetto le critiche, ma non le accuse di reato".non molla e ricorda che "razzismo ed istigazione all'odio sono reati gravissimi e se il mio libro fosse davvero razzista e discriminatorio sarei davanti ad un giudice". "Avviso coloro ...

Il generale Roberto Vannacci a Fuori dal Coro: cosa ha detto sul pestaggio di Roma e sulle unioni gay Virgilio Notizie

Sicurezza, Roberto Vannacci: "La difesa è sempre legittima" TGCOM

AGI/Vista - “Mi aspetto che il pubblico romano sia curioso e legga il libro. Che lo critichi anche, l'importante è leggerlo. Non possiamo interpretare a senso alternato il limite dell'offesa”, le paro ...Quindi carica il borsone pieno di libri e nonostante il colpo della strega si avvia a piedi verso la stazione Termini. Roberto Vannacci di salire sul treno della politica per il momento non vuole ...(LaPresse) "La strategia contro di me è su tre piani. Il primo è che guadagno molto, come se questo fosse un difetto. Perché non l'avete chiesto ...