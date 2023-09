(Di giovedì 14 settembre 2023) È lo Strimvelis, serve per trattare l'immunodeficienza ADA-SCID. Era stato sviluppato dalla stessa Fondazione: il gruppo Orchard l'ha abbandonato e la charity ha ottenuto il trasferimento dell'immissione in commercio

Rivoluzione Telethon, prima non profit al mondo a produrre e distribuire un farmaco contro una malattia rara Vanity Fair Italia