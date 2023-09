Rivelazione dal Bari | perché il Napoli ha voluto Cheddira e Caprile

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 14 settembre 2023) Walided Eliasono stati i due calciatori acquistati dale girati in prestito a Frosinone ed Empoli in Serie A. Lindstrom, Natan e Cajuste, questi i 3 acquisti effettuati dalquesta estate ed attualmente parte integrante della prima squadra. Operazioni legate al presente ed immediato futuro, alle quali si è aggiunto un doppio colpo dalla B, una di quelle operazioni in prospettiva che tanto piacciono al patron Aurelio De Laurentiis. Si tratta di Walided Elia, assoluti protagonisti dell’ultima stagione del, culminata nella Serie A sfiorata nel playoff perso nel corso dei minuti di recupero contro il Cagliari. I due giovani, sono stati acquistati dal neo direttore sportivo Meluso e girati rispettivamente a Frosinone ed ...