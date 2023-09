Ritardo Pagamento Assegno Unico

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 14 settembre 2023) Sono stati in molti in questi mesi a subire unneldell’. Un problema che ancora non può dirsi risolto. A novembre, infatti, sembrerebbe previsto un ulteriore slittamento. Cosa sta succedendo? In questo articolo spiegheremo il perché di tali ritardi e come fare per risolvere il problema.2023: cos’è e a chi spetta Come d’abitudine, per prima cosa facciamo chiarezza su cosa sia e a chi spetta l’, che abbiamo già trattato in alcuni articoli, che segnaliamo anche qui per chi volesse approfondire:2023 Tabella2023Importo Minimo senza ...