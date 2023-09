RISULTATI | SIW Colossal 2023 Parte 2

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 14 settembre 2023) Idella secondadi SIW, andata in scena lo scorso Sabato e disponibile Online sul Canale Youtube della SIW (mentre ie la primala trovate QUI): Adriano batte Ivan Blake SIW WILDBOAR Tag Team TitleBBB (Mirko Mori & Nico Inverardi) battono Most Wanted (Pan & Picchio) (c) e diventano Nuovi Campioni!!! SIW WILD TitleElectra (c) batte Nina Samuels e mantiene il Titolo SIW Sword Tournament– No DQ Match FinaleCapitan Fintus batte Alex Flash, vince il Torneo e diventa Nuovo #1 Contender