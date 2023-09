Rigutino | colto in flagrante mentre ruba attrezzi | arrestato dai carabinieri

Leggi su lortica

(Di giovedì 14 settembre 2023) A seguito di diverse segnalazione per furti in abitazione nel Comune di Arezzo, con particolare riferimento alla zona di, idel Comando Compagnia di Arezzo hanno messo in campo un’azione di controllo del territorio rafforzata soprattutto nell’arco orario serale e notturno. Particolare attenzione è stata dedicata al pattugliamento delle zone più isolate dei diversi centri urbani, al fine di prevenire reati contro il patrimonio e fornire una sempre maggiore vicinanza ai cittadini. Sono stati infatti molteplici gli interventi nati da segnalazioni della popolazione, che fortunatamente si sono rivelati falsi allarmi. Tuttavia, nella maglia dei controlli, questa notte è finito un uomo italiano, di circa cinquanta anni, già noto alle Forze dell’Ordine per reati specifici. L’uomo dopo essersi introdotto furtivamente all’interno di una ...