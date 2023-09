Rigassificatori | lo spirito delle lotte dal basso è generoso | sono i politici a essere incoerenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 settembre 2023) Da Piombino a Vado a Ravenna, per una emergenza energetica mai esistita o comunque già passata, si continuano a imporre ai territori gigantesche navi rigassificatrici, che oltre adimpianti a rischio di incidente rilevante, provocano un pesante impatto sull’ecosistema marino, rilasciano emissioni climalteranti, legandoci per altri 30 anni al fossile.impianti inutili, utili solo alle multinazionali del fossile per i loro extraprofitti, essendo il valore del GNL strettamente legato alla speculazione. Il rigassificatore imposto in malo modo a Piombino verrà tra tre anni spostato a Vado. Loche anima ledalnon è solo “nimby”, come si maligna, ma anche, coerente e globale. La Rete No Rigass-No Gnl e la Campagna Per il Clima Fuori dal Fossile, ad ...