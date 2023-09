Rientro in classe in Emilia Romagna domani per 500mila studenti | si riparte anche nelle scuole alluvionate Bonaccini | “Ci rialzeremo più forti di prima”

Insomma, un terzo giorno di scuola movimentato dopo ilindi martedì dopo la lunga pausa estiva. I pompieri del distaccamento di via Sardegna hanno provveduto a spegnere l'incendio e a ...I bambini - fanno sapere i vigili del fuoco - non hanno fatto piùinper via degli ulteriori controlli ancora in corso. Nessuna persona risulta ferita o coinvolta a seguito dello ...I bambini non hanno fatto piùinper via degli ulteriori controlli ancora in corso. Nessuna persona risulta ferita. La riproduzione è espressamente riservataGli studenti non hanno fatto piùinper via degli ulteriori controlli ancora in atto. . 14 settembre 2023

Rientro in classe, il decalogo dei pediatri - Viareggio LA NAZIONE

Scuola, i 10 consigli del Bambino Gesù per il rientro in classe Redattore Sociale

A Milano è scoppiata una caldaia in una scuola primaria in via degli Anemoni, in zona Primaticcio. L'esplosione non ha causato feriti, ma circa 265 persone sono state evacuate: 240 bambini e 24 tra do ...Terminata la finestra internazionale dedicata ai match delle varie rappresentative, tutti i calciatori della SPAL impegnati con le rispettive nazionali hanno fatto rientro a Ferrara per ...È scoppiata stamattina intorno alle 9.30 una caldaia in una scuola primaria di Milano. 265 gli evacuati, ma nessun ferito. Chieti, la fabbrica maledetta: tre morti come nel ...