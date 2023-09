Riapertura del Ponte San Nicola | il sindaco annuncia la data

Tre mesi di ritardo nella riapertura del parco Madre Teresa di Calcutta CataniaToday

“Assassinio a Venezia” per la riapertura del cinema Eliseo La Stampa

Il crollo del solaio e del controsoffitto di una delle aule dell’IP Marconi (Isis Valdarno), situata in via Trieste, ha costretto le autorità a chiudere temporaneamente l’edificio per effettuare verif ...Tante persone sono alla ricerca di operatori per la cessione del credito, ecco le possibilità di questo momento e quelle che a breve saranno attive, come Poste Italiane.Il Museo del Bardo di Tunisi ha riaperto dopo oltre due anni di stop. Era stato chiuso il 25 luglio del 2021 dal presidente Saied.