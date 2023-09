(Di giovedì 14 settembre 2023) (Adnkronos) – Non più primi incom’eravamo fino all’anno scorso, maglia nera nella transizione verso un’energia pulita libera dai combustibili fossili e amica del clima. É la sintesi del cammino 'green' dell’fornita dal quarto Rapporto, il Festival dell’e della transizione ecologica promosso in collaborazione con Legambiente, Kyoto Club, Fondazione Symbola. Il Rapporto è stato presentato oggi a Roma, presso la Sala 'Gianfranco Imperatori' dell’Associazione Civita. “Questo quarto Rapporto– scrive nell’introduzione al Rapporto il direttore scientifico del Festival Roberto Della Seta – certifica che l’, fino all’anno scorso primatista inin ...

É la sintesi del cammino 'green' dell'Italia fornita dal quarto Rapporto, il Festival dell'economia circolare e della transizione ecologica promosso in collaborazione con Legambiente, ...É la sintesi del cammino 'green' dell'Italia fornita dal quarto Rapporto, il Festival dell'economia circolare e della transizione ecologica promosso in collaborazione con Legambiente, ...... presidente del Conou - Consorzio degli Oli Minerali Usati - ancor di più alla luce di quanto emerge dall'ultimo Rapporto di. Il nostro Consorzio, con la sua filiera di 60 aziende ...

Report Circonomia, Italia perde primato in Europa in economia circolare Tiscali Notizie

Report Circonomia, l'Italia perde il primato dell'economia circolare Adnkronos

(Adnkronos) – Non più primi in economia circolare com’eravamo fino all’anno scorso, maglia nera nella transizione verso un’energia pulita libera dai combustibili fossili e amica del clima. É la sintes ...(LaPresse) Presentato a Roma il quarto rapporto sul ranking dell’Italia in Europa nel cammino "Green". Un report, prodotto da Circonomia, il ...ROMA — L’Italia green frena, perde il primato e si fa superare dall’Olanda. Dopo anni al vertice, non siamo più primi in economia circolare, nella capacità cioè di recuperare e riutilizzare materiali, ...