Realme V50 | sarà lanciato in Cina con SoC Dimensity 6100+

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 14 settembre 2023)è pronta a lanciare presto inil suo nuovo smartphone, che apparentemente dovrebbe essere ilV50. Il dispositivo di recente è stato avvistato su una delle principali piattaforme di certificazione nel Paese. Andiamo a vedere insieme tutto ciò che occorre sapere sul prossimo device in arrivo. Alcuni dispositivisono stati avvistati indall’autorità TENAA, con i numeri di modello RMX3781 e RMX3783. Questi nuovi terminali potrebbero far parte della lineaV50 del produttore cinese di smartphone. Dando uno sguardo all’immagine del RMX3783 avvistato su TENAA, il dispositivo appare simile alV50, che è stato recentemente individuato sul database IMEI. In base alla certificazione TENAA, lo smartphone presenta un design sottile da ...