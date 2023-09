Real Madrid | quattro giovani in arresto | hanno diffuso materiale pedopornografico

(Di giovedì 14 settembre 2023)calciatori della Cantera delarrestati:registrato eonline delLa polizia di Las Palmas ha arrestatogiocatori della Cantera delper averdelonline. I fatti, come riportati da AS, risalgono allo scorso 6 settembre. La madre di una ragazza minorenne ha denunciato iper aver ripreso la figlia durante un rapporto sessuale con uno dei suddetti calciatori e di aver condiviso il video su WhattsApp. AS riporta anche che nessun calciatore della prima squadra è stato coinvolto nella vicenda. Di seguito il comunicato del ...

La Guardia Civil spagnola ha effettuato l'arresto di tre giovani calciatori delle giovanili dela Mogán , nell'isola di Gran Canaria, a causa del loro presunto coinvolgimento nella diffusione di un video a contenuto sessuale che coinvolge una minorenne di circa 16 anni.

L'indagine è partita da una denuncia presentata il 6 settembre a Mogan, un comune delle Isole Canarie, dalla madre di una minore.Tre giocatori del settore giovanile del Real Madrid arrestati per la diffusione di un video a sfondo sessuale che coinvolge una ragazza. La vicenda è legata alla denuncia presentata il ...La notizia è stata riportata da fonti come El Confidential ed Europa Press e si prepara a scuotere il club allenato da Carlo Ancelotti ...